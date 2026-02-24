Профессор Петро: активизация Залужного говорит о том, что выборы уже близко

Действия президента Украины Владимира Зеленского довели страну до катастрофического состояния, из-за чего экс-главнокомандующий Вооруженными силами страны, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии приближающихся выборов. Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью британскому экс-дипломату Иэну Прауду на YouTube.

Эксперт считает, что немедленно после завершения переговоров по урегулированию конфликта в стране начнутся выборы нового президента.

По словам Петро, Залужный хочет иметь шанс на выборах, поэтому он уже начал процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому.

Профессор отметил, что сам факт готовности Залужного стать будущим противником Зеленского может указывать на то, что выборы уже совсем скоро.

18 февраля вышло интервью Залужного в Associated Press (AP), которое разлетелось на цитаты. В частности, он высказался о причинах провала контрнаступления украинской армии в 2023 году. Залужный объяснил неудачу ВСУ тем, что Зеленский не выделил необходимые ресурсы, в результате чего бойцы оказались рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

Зеленский ответил на критику Залужного. Он заявил, что недопустимо обсуждать подробности внутренних разногласий, прежде всего потому, что речь идет об армии.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.