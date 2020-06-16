Более 5 тысяч военнослужащих РФ вылечились от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах России с начала пандемии составило 5148 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ увеличилась до 5148 человек», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в российской армии 1558 военнослужащих остаются зараженными инфекцией, а также 258 сотрудников гражданского персонала.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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