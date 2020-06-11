Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат надбавку за работу с COVID-19

Более 7,3 тысяч медицинских работников Министерства обороны получат компенсационные выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Надбавку получит в том числе гражданский персонал медицинских учреждениях, подведомственных Минобороны, отметили в министерстве. Там добавили, что выплаты за апрель получили 4,5 тысячи медиков.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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