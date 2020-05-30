Forbes обвиняет Россию в «краже» французских «Мистралей»

Новые российские универсальные десантные корабли являются попыткой скопировать французские вертолетоносцы Mistral («Мистраль». – прим. «Газеты.Ru»), пишет американское издание Forbes со ссылкой на комментарий блога bmpd в LiveJournal.

В комментарии указано, что российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа Mistral, однако имеет большие полное водоизмещение и вместимость.

При этом Forbes скептически оценивает шансы России преуспеть в попытке скопировать дизайн Mistral, негативно отзываясь о российской судостроительной отрасли.

В 2011 году Россия договорилась с Францией о приобретении двух кораблей типа Mistral, однако контракт был разорван из-за антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма.

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