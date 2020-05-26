Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, обстрелы в зоне соприкосновения имеют тенденцию к интенсификации и угрожают мирным гражданам ДНР и ЛНР, которые проживают в этой зоне.
Песков отметил, что жесткая реакция самопровозглашенных республик на агрессию с украинской стороны вполне понятна. Он напомнил, что в Кремле выступают за прекращение обстрелов территорий с гражданским населением.
«Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации и мирной жизни», — сказал он.
Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР привели вооруженные силы в боевую готовность в ответ на обстрелы украинских силовиков.
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