Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, обстрелы в зоне соприкосновения имеют тенденцию к интенсификации и угрожают мирным гражданам ДНР и ЛНР, которые проживают в этой зоне.

Песков отметил, что жесткая реакция самопровозглашенных республик на агрессию с украинской стороны вполне понятна. Он напомнил, что в Кремле выступают за прекращение обстрелов территорий с гражданским населением.

«Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации и мирной жизни», — сказал он.

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР привели вооруженные силы в боевую готовность в ответ на обстрелы украинских силовиков.

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