В России коронавирусом заразились почти 1,5 тысячи военных
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в России достигло 1467, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Минобороны РФ.
«По состоянию на 24 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1467 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве также заявили, что у воспитанников довузовских учебных заведений новых случаев коронавируса не выявлено. Число заразившихся курсантов и военнослужащих в вузах Минобороны составило 727.
В настоящее время от коронавируса выздоровел 1301 военнослужащий, 1560 курсантов, 308 воспитанников довузовских учебных заведений министерства.
В тяжелом состоянии остаются четверо военных, в состоянии средней тяжести — семь.
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