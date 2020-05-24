В России коронавирусом заразились почти 1,5 тысячи военных

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в России достигло 1467, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Минобороны РФ.

«По состоянию на 24 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1467 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что у воспитанников довузовских учебных заведений новых случаев коронавируса не выявлено. Число заразившихся курсантов и военнослужащих в вузах Минобороны составило 727.

В настоящее время от коронавируса выздоровел 1301 военнослужащий, 1560 курсантов, 308 воспитанников довузовских учебных заведений министерства.

В тяжелом состоянии остаются четверо военных, в состоянии средней тяжести — семь.

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