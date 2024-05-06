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Москвичи стали чаще жаловаться на кибермошенников

За год число жалоб москвичей в ЦБ по поводу кибермошенников выросло почти на 50%

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Shutterstock

В январе-марте 2024 года москвичи и жители Подмосковья подали в ЦБ 10 тыс. жалоб. При этом на кибермошенников жаловались на 48% чаще, чем год назад. Главным образом обращения касались незаконного сбора денег через фейковые аккаунты в Telegram. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

«В Банке России ведется работа по минимизации случаев мошенничества. Для этого актуализированы рекомендации, направленные на усиление банками информирования клиентов для борьбы с несанкционированными операциями. Сейчас банки разрабатывают специальные скрипты общения с клиентами, возможно находящимися под влиянием мошенников и рискующими лишиться денег», – рассказал заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

По его словам, кредитные организации на постоянной основе будут обучать своих сотрудников распознавать таких клиентов

При этом ЦБ зафиксировал снижение числа жалоб москвичей и жителей области по вопросам, связанным с мобилизацией и СВО, потребительского кредитования, на страховщиков и микрофинансовые организации.

В январе-марте 2024 года москвичи направили ЦБ 7636 писем, а из Подмосковья поступило 3075 обращений. Всего в январе-марте 2024 года в Центральном федеральном округе ЦБ зафиксировал 16 тыс. жалоб от россиян, что на 17% меньше показателя за январь-март прошлого года.

В Москве пенсионерка осталась без 11 млн рублей и жилья из-за мошенников.

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