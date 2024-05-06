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В Москве и Подмосковье зафиксированы заморозки

Синоптик Леус сообщил о заморозках в Москве и Подмосковье в ночь на 6 мая

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Depositphotos

Синоптик Михаил Леус сообщил о заморозках в Москве и Подмосковье в ночь на 6 мая. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Мозаичные отрицательные температуры наблюдались в большинстве районов региона, за исключением крайнего севера», — рассказал он.

Данные метеостанции ВДНХ показали, что минимум прошедшей ночи составил 2,7℃, в Бутово минимум температуры достиг −0,3℃, а в Новой Москве дошла до −1℃. В Московской области этот результат также стал минимальным из зафиксированных — холоднее всего было в Черустях. При этом на севере региона, в Талдоме, минимум температуры составил 2,2℃.

Помимо Москвы и Подмосковья с заморозками столкнулись Краснодарский край и Крым.

До этого синоптик Цыганков заявил, что из-за циклона в Москву придет аномальное похолодание.

Перед этим в Екатеринбурге отключили свет на 30 часов из-за снегопада. Пострадало более 1000 км энергопутей.

Ранее в Москве предсказали снег на 9 Мая в Москве.

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