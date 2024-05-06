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Стало известно, какой пассивный доход получают россияне

Nibble Invest: регулярный пассивный доход получают 35% россиян

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Pexels

Регулярный пассивный доход получают 35% опрошенных россиян. 51% из них зарабатывают на процентах по банковским депозитам. Это следует из опроса инвестиционной платформы Nibble Invest, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Еще 20% респондентов получают доход от сдачи недвижимости в аренду, а 10% — от инвестиций. 9% респондентам приходят поступления от доверительного управления, а 5% — от краудфандинговых платформ различной направленности (по сути — донаты). Оставшиеся опрошенные назвали другие варианты. 20% россиян совмещают два и более источника получения пассивного дохода.

При этом около 42% опрошенных хотели бы получать большую доходность — в среднем на 40-50 тыс. рублей ежемесячно. Сейчас у респондентов эта сумма варьируется от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц в среднем. Таким образом, россияне хотели бы увеличить ее минимум в два раза.

Опрос был проведен в апреле 2024 года. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.

По данным EARNIE, россияне хотели бы получать в качестве пассивного дохода от 50 тыс. до 350 тыс. рублей.

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