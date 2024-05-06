Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор заявил о бое ВС РФ с Французским иностранным легионом вблизи Часова Яра

Рожин: Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский военкор Борис Рожин в Telegram-канале заявил, что, предположительно, Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром.

Он рассказал, что российские десантники вступили в стрелковый бой с французскими и немецкими наемниками на южных подступах к Часову Яру.

В бой, по его словам, теперь вступают не «тик ток военные зарубежных стран», а подготовленные, то есть профессиональные военнослужащие стран НАТО.

По данным военкора, первые сообщения о прибытии иностранных наемников в Часов Яр, основанные на радиоперехватах, поступили около месяц назад, но тогда было непонятно, что это за подразделения. Рожин предположил, что ВС РФ встретились с представителями Французского иностранного легиона, которых, вероятно, изначально планировалось использовать в обороне Славянска, но теперь их перебросили в другой район.

«Если все обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери (до 7 человек)», — заключил он.

До этого бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция официально отправила на Украину примерно 100 наемников из Иностранного легиона.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами