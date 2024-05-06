Стало известно, как россияне обосновывают необходимость повышения зарплаты

Почти половина опрошенных россиян — 42% — на собеседовании просили работодателя повысить им предлагаемую зарплату, опираясь на большой опыт профессиональной деятельности. Таковы результаты опроса сервиса «Авито Работа», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

При этом чаще такой аргумент встречался у респондентов в возрасте от 55 до 64 лет (60%) и от 45 до 54 лет (54%), а также у работников строительства (50%) и производства (49%).

37% опрошенных в ходе переговоров о зарплате делали упор на профессиональные навыки. Другим эффективным доводом становилась высокая мотивация кандидата — интерес к работе и желание работать в конкретной компании. Этот фактор называли 29% опрошенных, при этом чаще такой аргумент используют москвичи (34%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (34%), а также работники традиционной торговли (36%).



26% респондентов аргументировали необходимость повышения зарплаты своими soft skills: развитыми личностными, коммуникативными и другими качествами, важными для работы. Такой аргумент чаще использовали работники фитнеса и административные работники (34%).



К положительным отзывам и рекомендациям от предыдущих работодателей при успешных переговорах апеллировали 25% россиян — больше всего таких респондентов оказалось среди представителей юриспруденции (37%) и традиционной торговли (33%).



На знание специфики рынка и работы в конкретной сфере обращали внимание работодателя 22% россиян, которым удалось добиться повышения зарплаты на собеседовании. Такой аргумент чаще приводили работники автомобильного бизнеса (33%), банков и инвестиций (33%), а также жители Москвы (30%) и городов-миллионников (32%).



На высокий уровень образования и квалификации на собеседовании ссылались 21% россиян, причем чаще такой аргумент встречался у респондентов в возрасте 65 лет и старше, а также у специалистов образования и науки (47%), юриспруденции (39%), IT и телекома (30%).



Одним из наименее популярных обоснований для повышения уровня предлагаемой зарплаты стал размер оплаты на предыдущем месте работы. Этот аргумент использовали 18% опрошенных, чаще всего — работники юриспруденции (34%), IT и телекома (25%).

Сервис провел опрос в апреле 2024 года. В нем приняли участие более 2 000 работающих россиян, которые имели опыт успешных переговоров о повышении предлагаемой зарплаты на собеседовании.

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