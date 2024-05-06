В Госдуме заявили, что мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон и Брюссель стремятся «воевать до последнего украинца», однако возможностей заставить людей идти на фронт становится меньше. Он заявил, что мобилизация украинцев, которые прячутся в странах ЕС, сорвалась, потому что те не хотят становиться пушечным мясом.

Как отметил Володин, если в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче Киеву граждан Украины призывного возраста, то вспыхнут беспорядки, которые будут организовывать сами украинцы.

Володин заключил, что Евросоюз оказался в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что Киев ждет одобрения от ЕС на приостановку действия паспортов для мужчин с Украины. По его данным, власти Украины ждут одобрения от Евросоюза приостановки действия загранпаспортов и водительских удостоверений с 1 июня. Причем ограничения должны будут действовать независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины. Тем не менее ЕС пока против таких действий, так как опасается вспышек нелегальной миграции, отметил Азаров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко высказался о возможном возвращении бежавших в Германию украинцев.