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Российский теннисист поднялся на две позиции в топ-10 рейтинга ATP

После победы в Мадриде Рублев поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге ATP

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. После победы на турнире в Мадриде россиянин Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Лидировать в рейтинге по-прежнему продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Следом за четверкой сильнейших идут Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Хуберт Хуркач (Польша) и Григор Димитров (Болгария).

Россиянин Карен Хачанов опустился с 17-й на 18-ю позицию, Роман Сафиуллин поднялся с 42-го на 39-е место, а Павел Котов – с 72-го на 63-е. Почти на сорок пунктов упал Аслан Карацев, с 48-го на 86-е.

Ранее Рублев ответил на вопрос, каким словом он может описать победу на «Мастерсе» в Мадриде.

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