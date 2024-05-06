Религиозного блогера заподозрили в оправдании терроризма

Надежда Кеворкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Христианского блогера Надежду Кеворкову заподозрили в оправдании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У Кеворковой провели обыск. Ее смартфон изъяли. На стенах квартиры блогера нашли плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Кеворкова является выпускницей истфака МГУ. В 1997—2002 годах она работала корреспондентом «Независимой газеты» в США. Чаще всего женщина работала в мусульманских регионах — в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Она работала обозревателем Russia Today. Также статьи Кеворковой публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Журналистка активно писала статьи о православии и религии в современном мире. Под ее авторством вышли документальный сериал «Джихад русской литературы», «Если я забуду тебя, Иерусалим» и «Палестина. Сопротивление».

Женщина активно освещала палестино-израильский конфликт после его обострения в 2023 году.

До этого ФСБ задержала жителя Ингушетии по подозрению в оправдании терроризма.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.