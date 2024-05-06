Панарин помог «Рейнджерс» обыграть соперника и повести в серии

В ночь на 6 мая в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Мика Зибанеджад открыл счет уже на третьей минуте. Джейккоб Славин восстановил равновесие, для этого ему понадобилась всего минута. Еще до перерыва хозяева вышли вперед. Заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Винсент Трочек. В начале заключительного игрового отрезка Мартин Нечас сократил отставание «Каролины». Через шесть минут Артемий Панарин забросил шайбу, которая в итоге стала победной. За две минуты до конца встречи Сет Джарвис установил окончательный счет.

Второй матч серии пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 мая. Панарин провел в плей-офф пять матчей, оформив 3+1.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Панарин в гонке лучших бомбардиров регулярного чемпионата стал четвертым, пропустив вперед только Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Никиту Кучерова.

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