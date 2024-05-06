Россияне назвали лучшие города для подработки

Большинству опрошенных россиян — 66% — легче всего найти подработку в Москве, еще 36% — в Санкт-Петербурге. Респонденты назвали эти города лучшими для подработки. Это следует из опроса сервисов Работа.ру и «Подработка», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Третье место с 17% голосов занял город-курорт Сочи. Он наиболее популярен среди людей в возрасте от 25 до 29 лет (23%) и от 30 до 34 лет (22%).



Казань (10%) оказалась на четвертом месте. Ее чаще всего выбирали жители России в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет (20%). Замыкает топ-5 городов для подработки Краснодар (9%). К нему благосклоннее всего относятся россияне в возрасте от 40 до 44 лет (9%). А Екатеринбург, который набрал 8% голосов, крайне популярен среди молодых людей от 19 до 24 лет (15%).



Также респонденты уверены, что легко получится найти подработку в Новосибирске (6%), Ростове-на-Дону (6%) и Нижнем Новгороде (5%). По 4% участников исследования проголосовали за Калининград, Владивосток и Самару, по 3% — Красноярск и Воронеж, по 2% — Хабаровск, Волгоград, Уфу и Челябинск.



19% респондентов выбрали вариант «другое», где отметили такие города, как Астрахань, Великий Новгород, Омск и другие.

57% опрошенных объяснили свой выбор города наличием возможностей для заработка. 46% респондентов сделали свой выбор на основе большого количества предприятий, а 45% — из-за высокого темпа жизни.



35% отметили карьерные возможности. 33% участников исследования учли развитое профессиональное сообщество. 12% выбрали другие причины.

Сервисы Работа.ру и «Подработка» провели опрос в апреле 2024 года. В исследовании приняли участие более 3500 респондентов по всей России, которые пользуются сервисами.

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