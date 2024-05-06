В МИД РФ заявил о необходимости наращивания ракетного арсенала

России в будущем нужно наращивать свой ракетный арсенал, чтобы ее не испытывали на прочность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, слова которого передает РИА Новости.

«Мы находимся в стадии противостояния. По его итогам надо будет оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать РФ на прочность», — сказал он.

В ночь на 6 мая бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что помощь от Запада в размере $60 млрд не помогут украинской армии сравнять силы с Вооруженными силами России.

5 мая бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам на западных территориях Украины.

До этого стало известно, что штурмовики российской армии взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой народной республики.

Ранее британский военный эксперт заявил, что Владимир Зеленский срочно собрал генштаб.