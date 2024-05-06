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В Новосибирской области подросток заманил девочку в переулок и надругался

«НГС»: в Новосибирской области подростка обвинили в изнасиловании школьницы

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Pexels

В Ордынском районе Новосибирской области 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в одном из сел Ордынского района. По предварительной информации, 15-летний мальчик заманил восьмилетнюю девочку в переулок и изнасиловал. Злоумышленника поймали местные жители.

По данным ТАСС, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Карелии сожитель матери изнасиловал девятилетнего ребенка. Мать девочки оставила ее с 37-летним сожителем. Пока женщины не было дома, мужчина употреблял алкогольные напитки. После этого он зашел в комнату к ребенку и надругался. Когда мать пришла домой, школьница рассказала обо всем ей. Россиянка обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей.

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