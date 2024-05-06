В Италии назвали возможные последствия прорыва России в Очеретино для Украины

Прорыв Вооруженных сил России в селе Очеретино в ДНР может вызвать эффект домино и обрушить оборону ВСУ. Об этом написали обозреватели в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

Авторы отметили, что на фронте складывается неприятная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе потому, что Москва планирует вести войска к реке Днепр. Россияне продолжают наступать и уже прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и живой силы, отметили в газете.

Итальянские эксперты пояснили, что последняя брешь в обороне ВСУ находится именно в районе Очеретино. В итоге продвижение России на этом участке может вызвать эффект домино, предупредили в статье. Авторы отметили, что сейчас события в Очеретино разворачиваются для Киева «самым драматическим образом». В частности, украинские солдаты бегут или сдаются в плен, заключили в газете.

5 мая российские войска взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. По данным Минобороны РФ, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. В то же время они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

Ранее стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления.