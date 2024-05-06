Пушков считает, что Макрон будет убеждать Си Цзиньпина изменить подход к России

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться убедить его изменить подход к России. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Главная амбиция Макрона — встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице Китая, США и России, заявил Пушков.

При этом, как он считает, у Франции нет для этого потенциала и достаточной степени суверенитета, который позволил бы стране проводить автономную политику в рамках «западного альянса». Суверенитет Франции «принесен в жертву» Евросоюзу и НАТО, уверен сенатор.

По его словам, несмотря на заявления французского лидера о стремлении Европы к «стратегической автономии», в это мало кто верит, так как ЕС и сама Франция подчиняют себя интересам США. Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим, подчеркнул Пушков.

«А его попытка — в который раз ! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа», — заключил он.

5 мая китайский лидер прибыл в Париж с официальным визитом, который приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странам. Он проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что обсудят Си Цзиньпин и Макрон в Париже.