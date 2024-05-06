В России зафиксировали резкий рост займов на автомобили

Доля займов россиян на ремонт и обслуживание автомобиля, а также страховку на машину выросла вдвое, с 5% в январе-апреле 2023 года до 9,9% в аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

«Это произошло, прежде всего, из-за роста продаж самих машин. После провала в предыдущие годы они демонстрируют двукратный рост. То есть автолюбителей в стране становится больше, при этом содержание транспортных средств дорожает, начиная от расходных материалов и бензина, заканчивая автостраховками», — отметили аналитики Webbankir.

В первые четыре месяца 2024 года, как и год назад, россияне чаще всего брали займы на повседневные бытовые расходы. На эту категорию пришлось 36,5% от общего числа выданных займов. В начале 2023 года этот показатель достигал 42,7%.

На втором месте следуют займы на различные крупные покупки, включая смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, мебель и прочее. Их доля за год прибавила с 12,7% до 14,7%. По мнению авторов исследования, подобное изменение, равно как и рост займов на автомобили, говорит о восстановлении платежеспособного спроса в стране и ориентации потребителей на более существенные траты, чем они могли позволить себе ранее.

Среди других популярных целей оказались также займы на ремонт недвижимости (14,3%), здоровье и медицину (7,1%), подарки и праздники (5,7%), рефинансирование, погашение долгов (4,2%) и образование (3,6%). Их доля по сравнению с прошлым годом менялась незначительно.

Компания провела исследование в апреле 2024 года на основе более 100 тыс. займов, выданных по всей России в период с января по апрель 2024 года, а также за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что доходы заемщиков МФО резко подскочили.