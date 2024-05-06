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Российской армии отправили два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

Корпорация «Уралвагонзавод», принадлежащая Ростеху, отправила в российское Минобороны эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«В преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в российскую армию», — сказали там.

В пресс-службе отметили, что в канун Дня труда в министерство обороны была отгружена партия танков Т-72Б3М.

До этого сообщалось, что компания «Ростех» поставила министерству обороны России новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 мм.

3 мая гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе военной операции.

По его словам, объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, а РСЗО — в два раза.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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