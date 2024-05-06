На Украине осудили модель киберпомощника МИД страны Розали Номбре за фото из родного Донецка. Об этой поездке модели в Донецк сообщил украинский телеканал TCH в отдельном видеорепортаже.

Женщина работает моделью и певицей. Фотография была опубликована Номбре в социальных сетях в начале января 2022 года.

Отвечая на обвинения в предательстве из-за поездки в Донецк, женщина заявила, что прошла уже достаточное количество проверок СБУ (Службы безопасности Украины), чтобы быть избавленной от подозрений на этот счет.

Киберпомощник МИД Украины «Виктория Ши» был запущен в мае 2024 года при помощи искусственного интеллекта. Для его создания специалисты оцифровали образ Розали. Как отмечается в украинском материале, выбор Номбре в качестве прообраза столкнулся с непониманием из-за смуглого цвета ее кожи.

«Они писали: «Не могли взять украинку?». Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — прокомментировала расистские комментарии в свой адрес сама девушка.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание виртуального консультанта МИД Украины заигрыванием с расовой темой.

Ранее в Германии рассказали о давлении на журналистов на Украине.