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Белоруссия надеется, что переговоры по Украине возобновятся

Глава МИД Белоруссии надеется на возобновление переговоров России и Украины

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Белоруссии надеются, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной возобновятся в правильном формате. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной...» — сказал Алейник.

Минск, по его словам, видит себя частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Белоруссию.

Министр также добавил, что его страна всегда будет готова принять переговоры, которые будут способствовать восстановлению мира.

4 мая белорусский МИД заявил, что инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России.

Конференция по Украине пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

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