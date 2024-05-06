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В Старой Руссе трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла

В Новгородской области ребенок пострадал из-за сброшенного с балкона стекла

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FotograFFF/Shutterstock

В Новгородской области следователи прокуратуры устанавливают обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, на девочку упал осколок стекла с балкона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 5 мая во дворе жилого дома по улице Профсоюзной. Трехлетняя девочка выходила с родителями из аптеки, когда на ребенка упал осколок текла. Пострадавшая получила серьезные травмы, она госпитализирована в отделение реанимации.

Как установили полицейские, стекло на ребенка с балкона пятого этажа скинул девятилетний мальчик. Прокуратура Новгородской области проверяет условия жизни и воспитания малолетнего хулигана. Также будет проверена работа органов системы профилактики при работе с его семьей.

До этого сообщалось, что в центре Волгограда прохожих едва не придавило обрушившимся балконом. Инцидент произошел в доме по улице Советской, по словам местной жительницы, она находилась в квартире и услышала грохот, с балкона рухнула часть фасада. Под кусками бетона едва не оказались мать с ребенком.

Ранее бетонная плита обрушилась на подростка в Ленобласти.

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