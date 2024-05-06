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В Белоруссии заявили об отсутствии вероятности агрессии с территории страны

Глава МИД Алейник: Белоруссия всегда была и остается миролюбивым государством

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Global Look Press

С территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

По его словам, Белоруссия всегда была и остается миролюбивым государством, поэтому от нее никогда не будет исходить угрозы. Он отметил, что с территории страны не может быть совершена агрессия согласно конституции.

При этом, по словам Алейника, на Всебелорусском народном собрании концепции нацбезопасности и военной доктрине Белоруссии прописана возможность и способность страны обеспечить свои безопасность и обороноспособность всеми силами и способами.

До этого Алейник говорил, что эмоциональная реакция Литвы на данные КГБ Белоруссии о предотвращении атаки беспилотника на Минск с литовской территории дает понять, что Вильнюс причастен к этому. По мнению министра, белорусской стороне кажется, что эмоциональная реакция МИДа Литвы основана на том, что у литовских властей «рыльце-то в пушку».

Ранее Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.

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