Иркутские хирурги прооперировали ребенка с монетой в пищеводе

Врачи Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли шестилетнюю девочку, которая проглотила рубль. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу была доставлена шестилетняя девочка с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в пищеводе монету.

Опасный предмет удалось извлечь под общим наркозом, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Маленькая пациентка призналась врачам, что проглотила монетку случайно, испугалась и сразу же рассказала о произошедшем родителям.

До этого сообщалось, что в Махачкале девятимесячный младенец неделю жил с иглой в желудке. Хирурги пытались извлечь инородный предмет и провели операцию, но спасти девочку не удалось. По предварительной информации, родители не заметили, как дочь проглотила иглу, девочке стало плохо спустя неделю. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом.