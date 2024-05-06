Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иркутские хирурги прооперировали ребенка с монетой в пищеводе

В Иркутске спасли шестилетнего ребенка с монетой в пищеводе

close
100%
Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Врачи Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли шестилетнюю девочку, которая проглотила рубль. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу была доставлена шестилетняя девочка с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в пищеводе монету.

Опасный предмет удалось извлечь под общим наркозом, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Маленькая пациентка призналась врачам, что проглотила монетку случайно, испугалась и сразу же рассказала о произошедшем родителям.

До этого сообщалось, что в Махачкале девятимесячный младенец неделю жил с иглой в желудке. Хирурги пытались извлечь инородный предмет и провели операцию, но спасти девочку не удалось. По предварительной информации, родители не заметили, как дочь проглотила иглу, девочке стало плохо спустя неделю. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами