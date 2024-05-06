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В МИД РФ заявили, что США размещением ракет в АТР спровоцируют гонку вооружений

МИД: РФ примет меры по ядерному сдерживанию при размещении США ракет в АТР

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Россия будет вынуждена реагировать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что такой сценарий не предвещает ничего хорошего для глобальной стабильности.

«Американские планы в случае их реализации неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе — при необходимости — и в области ядерного сдерживания», — сказал Машков, пояснив, что под ударом американских ракет могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы ядерных сил.

Москва неоднократно заявляла, что не будет считать себя связанной обязательствами по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, когда ракеты США наземного базирования появятся в различных регионах мира, прежде всего в Европе и АТР, подчеркнул дипломат.

Посол по особым поручениям добавил, что американские военные открыто заявляют о том, что подобные ракеты могут появиться в азиатском регионе уже к концу 2024 года.

В декабре замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия может ответить на развертывание в Европе и АТР американских ракет малой и средней дальности.

Ранее посол Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД.

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