На границе Казахстана и Киргизии зафиксировали подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.

По данным экспертов, подземные толчки зафиксировали в 9:12 по местному времени (7:12 мск). Эпицентр был в 194 км к юго-востоку от Алма-Аты, а очаг залегал на глубине 10 км.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого у берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Отмечается, что землетрясение произошло 5 мая в 17:06 по московскому времени в 161 км от поселка Усть-Камчатск. Глубина составила 29 км.

Также два землетрясения были зафиксированы возле Сахалина ночью и утром в субботу, 4 мая.

В конце апреля в акватории Тихого океана, в 230-248 км от Петропавловска-Камчатского, произошло землетрясение.

Ранее сейсмолог предсказал еще одно мощное землетрясение в Стамбуле.