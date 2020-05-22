ДНР и ЛНР привели вооруженные силы в боевую готовность в ответ на обстрелы
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Представитель РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что вооруженные силы ДНР и ЛНР приведены в полную боевую готовность в ответ на действия Киева, сообщает РИА «Новости».
«После очередной серии обстрелов Луганск, а затем Донецк заявили, что приводят свои силы в режим высшей боевой готовности в качестве ответа на эскалацию со стороны Киева», — сказал Грызлов.
Он отметил, что такое решение было принято для того, чтобы обезопасить мирное население и гражданскую инфраструктуру.
Грызлов также добавил, что это решение «уже вызвало истерику у Киева».
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