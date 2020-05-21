В Пентагоне не прокомментировали данные о выходе США из Договора по открытому небу

Пентагон не дал комментариев поданным о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Военное ведомство выразило приверженность отвечающим национальной безопасности страны соглашениям.

Представитель пресс-службы Пентагона заявил, что за комментариями по сообщениям о выходе американской стороны из договора следует обратиться в Совет национальной безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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