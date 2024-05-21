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Мужчина напал в лифте на москвичку и надругался над ней

В Москве мужчина напал в лифте на незнакомку и надругался над ней

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Depositphotos

В Москве мужчина напал на незнакомку в лифте и надругался над ней, высказывая угрозы. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 20 мая в лифте жилого дома на улице Маршала Василевского. Неизвестный напал на женщину и ударил ее головой об пол минимум три раза, высказывая угрозы, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили подозреваемого и задержали его. Мужчине предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в ведомстве.

Ранее мужчина опоил знакомую ради изнасилования в Ленобласти.

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