Шаляпин заявил, что никогда не будет работать ради женщины

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что никогда не будет работать ради женщины.

Шаляпин назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал шутку Леонида Агутина. Артист шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

По словам Шаляпина, он не слушает женщин, заявляющих, что мужчина что-то «должен».

«Никто в этом мире не хочет, чтобы его потребляли. Все хотят быть любимыми и любить. И мужчины, и женщины. Когда ты понимаешь, что тебя искренне любят, ты последнее отдашь. А когда ты чувствуешь к себе потребительское отношение, тогда эти отношения ничего не стоят», — объяснил исполнитель.

В марте Прохор Шаляпин признался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру.

Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился с ней в тесных и дружеских отношениях.

Ранее Шаляпин раскрыл, что ему не нравится в профессии артиста.