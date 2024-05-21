Слова депутата про проверку игрока «Рубина» назвали попыткой привлечь к себе внимание

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что уголовно-правовой составляющей в высказываниях футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова нет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроку следует быть более внимательным в своих высказываниях в публичном пространстве. Даже в форме шутки, поскольку не все могут правильно понять ее смысл. Заявление же депутата Новичкова в ГП РФ о якобы «коррупционной составляющей» в шутке Руслана Безрукова — не более чем попытка привлечь внимание к своей персоне», — заявил Бушманов.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. 21 мая Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка. «Рубин» идет на восьмом месте, набрав 41 очко.

Ранее депутат объяснил, почему попросил проверить игрока «Рубина».