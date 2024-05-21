В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Сейчас в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Днем 21 мая сильный пожар произошел в украинской столице. Отмечается, что черный дым виден на большом расстоянии из разных районов города. Возгорание произошло рядом со станцией метрополитена в Голосеевском районе на юго-западе Киева.

Также сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что конфликт на Украине окончен.