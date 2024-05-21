Бербок высказалась о легитимности Зеленского

Германия продолжит рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как легитимного президента страны, несмотря на то что срок его полномочий истек. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках пресс-конференции с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой во время визита в Киев, трансляция мероприятия шла на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинского внешнеполитического ведомства.

«Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе», — отметила она (цитата по ТАСС).

Бербок сослалась на конституцию Украины. По словам главы МИД ФРГ, во время военного положения нельзя проводить выборы.

21 мая Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт после окончания президентского срока.