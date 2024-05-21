Иосиф Пригожин удивился словам Кологривого об актерстве ради славы

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с teleprogramma.pro, что его удивили слова актера Никиты Кологривого о том, что тот работает ради славы и денег.

Пригожин отметил, что помнит интервью, в котором Кологривый заявлял обратное. Продюсер предположил, что новым высказыванием актер захотел привлечь к себе внимание.

«Он сказал, что ему вообще не важны деньги. Ему главное, чтобы он играл. Думаю, он хайпует. Существует по этому принципу. Поэтому максимальное внимание к своей персоне, вот и все», — отметил продюсер.

В мае Никита Кологривый признался, что выбрал актерскую профессию в первую очередь из-за славы и денег.

Кологривый также называл себя тем артистом, который «не про искусство». Он не стал скрывать, что считает себя лучше большинства коллег. По словам Кологривого, приходя на кастинги, он видит «вялых типов» и не сомневается, что выберут именно его. Актер добавил, что на пробах ему помогает боксерский опыт.

В январе Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом».

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