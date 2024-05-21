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Звезда фильма «Один дома» мог лишиться роли в комедии

Актер Даниэл Стерн едва не отказался от роли в «Одном дома»

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Hughes Entertainment

Американский актер Дэнел Стерн, сыгравший одного из грабителей — Марва — в рождественской комедии «Один дома» и ее сиквеле, рассказал, что мог лишиться роли в картине. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на мемуары звезды «Дома и один».

По словам Стерна, изначально он подписал контракт на шесть недель съемок в оригинальном фильме 1990 года. За них ему должны были заплатить $300 тысяч.

«А после мне позвонили, выяснилось, что расписание съемок переиначили, и теперь я буду сниматься восемь недель вместо шести. На 33% больше съемочного времени — и я, конечно, попросил повысить гонорар, на что получил отказ», — вспоминает он.

Продюсеры наняли другого артиста, согласившегося на роль и гонорар, однако съемки не пошли, и Стерна попросили вернуться, согласившись на предыдущий вариант расписания.

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