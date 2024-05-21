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Названы основные факторы поддержки рубля

«Альфа-Капитал»: ситуация на валютном рынке Мосбиржи складывается в пользу рубля

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Depositphotos

В настоящее время ситуация на валютном рынке Мосбиржи складывается в пользу рубля. Такой оценкой с «Газетой.Ru» поделились в УК «Альфа-Капитал».

Российская валюта получает ощутимую поддержку в рамках проходящего сейчас налогового периода, когда компании-экспортеры активны в плане продаж валютной выручки, подчеркнули аналитики. Кроме того, мощными факторами опоры для рубля являются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и сохранение жесткой монетарной политики, добавили они.

Падение цен на нефть на глобальном товарно-сырьевом рынке не оказало на рубль влияния, отметили эксперты. Впрочем, это может проявиться чуть позже, в пределах пары недель. Из-за действия санкций на рынке сложилась такая специфика, пояснили в «Альфа-Капитале».

Также положительно на рубль влияют действия Минфина, добавили аналитики. В этом отчетном периоде регулятор проводит расширенные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила.

В целом, картина для российской валюты совершенно стабильная, риски сглажены, заключили в управляющей компании.

До этого финансист допустил ослабление рубля после 28 мая.

Ранее россиянам рассказали, как спрогнозировать курс валют.

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