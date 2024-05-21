Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как актерское образование мешало ей играть в коллективе

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина на шоу «Предельник» объяснила, почему актерское образование мешало ей влиться в коллектив.

«Мне писали, что я не вписываюсь. И действительно, потому что я совершенно по-другому играла, то есть я играла, а они же просто живут свои роли, они по-другому это абсолютно делают», — уточнила Дылдина.

При этом она уточнила, что является единственной участницей «Уральских пельменей», которая имеет актерское образование. По словам Дылдиной, ей пришлось долгое время работать над своей игрой, чтобы соответствовать другим участникам коллектива.

«Я где-то гримасничала, обычно артисты когда приходят, они вот так разговаривают, у них подача другая, а «Пельмени» — это про другое, они все органично живут в этих шутках», — уточнила артистка.

Знаменитость замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным, пара познакомилась в московском ресторане. По словам звезды, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а через год поженились. В 2015 году у супругов родилась дочь, которую они назвали Дианой.€

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