Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как актерское образование мешало ей играть в коллективе

Актриса Илана Дылдина призналась, что не вписывалась в «Уральские пельмени»

close
100%
ilana7788/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина на шоу «Предельник» объяснила, почему актерское образование мешало ей влиться в коллектив.

«Мне писали, что я не вписываюсь. И действительно, потому что я совершенно по-другому играла, то есть я играла, а они же просто живут свои роли, они по-другому это абсолютно делают», — уточнила Дылдина.

При этом она уточнила, что является единственной участницей «Уральских пельменей», которая имеет актерское образование. По словам Дылдиной, ей пришлось долгое время работать над своей игрой, чтобы соответствовать другим участникам коллектива.

«Я где-то гримасничала, обычно артисты когда приходят, они вот так разговаривают, у них подача другая, а «Пельмени» — это про другое, они все органично живут в этих шутках», — уточнила артистка.

Знаменитость замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным, пара познакомилась в московском ресторане. По словам звезды, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а через год поженились. В 2015 году у супругов родилась дочь, которую они назвали Дианой.€

Ранее Пресняков обратился к сыну от Орбакайте, уехавшему в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами