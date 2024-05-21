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Демонтаж подъездов обрушенного дома в Белгороде поставили на паузу

Гладков: демонтаж в обрушенном доме в Белгороде приостановили на пять дней

Работы по демонтажу подъездов в обрушенном в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) доме на улице Щорса в Белгороде приостановили на пять дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что поступил запрос от собственников квартир подъездов №2 и №3 на вывоз вещей и мебели, поэтому договорились на пять дней остановить работы по разбору строения.

По словам главы региона, власти помогают жильцам вывезти имущество, чтобы минимизировать ущерб для каждой семьи. Гладков обратил внимание, что эти мероприятия «сопряжены с огромным риском для спасателей», которые будут применять подъемные механизмы, доставая вещи из квартир, куда нет возможности добраться иным способом.

12 мая Белгород и его окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, полностью рухнул подъезд. В результате два ребенка получили ранения.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.

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Обстрелы Белгорода
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