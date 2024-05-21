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Россиянам могут разрешить назначать доверенных лиц при банковских операциях

ГД РФ приняла проект о назначении доверенных лиц при банковских онлайн-операциях

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, в случае принятия которого системно значимые российские банки обяжут давать клиентам возможность назначать доверенных лиц при осуществлении онлайн-операций по счетам. Об этом пишет «Интерфакс».

Из документа следует, что доверенное лицо должно будет подтверждать или отклонять проводимые онлайн-операции по счетам непосредственного клиента кредитной организации. Делать это надо будет в течение 12 часов после получения соответствующего уведомления от банка.

Порядок оповещения доверенного лица и стоимость данной услуги предлагается прописывать в отдельном соглашении с кредитной организацией. При этом доступа к счетам и средствам клиента банка его доверенное лицо иметь не будет, уточняется в законопроекте.

6 мая в Центральном банке РФ сообщили, что финансовый регулятор работает над механизмами ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. В настоящее время некоторые российские банки «прячут» дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с карты, при этом подобная комиссия в среднем составляет 4–6%.

Как сказал директор департамента банковского урегулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, превышение рыночной комиссии за снятие денег можно рассматривать как экстрадоходность. В связи с этим ее необходимо включать в полную стоимость кредита, предоставленного клиенту.

Ранее в РФ предложили создать в банках должность психолога-профайлера.

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