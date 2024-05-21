В Перми экс-чиновника местной мэрии осудили за госизмену

Житель Перми приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлению к совершению теракта. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Издание указывает, что приговор был вынесен мужчине в марте 2024 года, но известно о нем стало сейчас из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю.

Решением Центрального военного суда в Екатеринбурге житель Перми и уроженец Белгорода признан виновным в том, что он помогал представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Кроме того, он готовился к совершению террористического акта.

«Как официально сообщили в УФСБ, с сентября по октябрь 2022 года осужденный осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми», — говорится в публикации.

Properm указывает, что до задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми, а до того работал структурах регионального правительства.

21 мая стало известно, что новосибирского физика, работавшего с гиперзвуком, осудили на 14 лет по делу о госизмене.

Подробнее о его деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российского подростка осудили за шутку о расстреле техникума.