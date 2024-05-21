Бастрыкин вручил награды обычным гражданам за спасение людей в «Крокусе»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медали «Доблесть и отвага» гражданам, которые спасали людей во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

В Следкоме также раскрыли личности героев. Один из них, Илья Красников, в самом начале смог выбраться из «Крокуса», однако услышал крики людей и вернулся, чтобы помочь раненым выбраться из здания. Другой, Сергей Архипов, был ранен, однако, несмотря на это, помог вынести пострадавшего на улицу и передать его врачам.

Третий участник трагических событий, Алексей Ленивкин, напал на одного из открывших огонь террористов, и в результате другие посетители «Крокуса» смогли убежать. Четвертый, Никита Иванов, будучи подростком, подрабатывал в гардеробе, но, несмотря на юный возраст, стал одним из организаторов спонтанной эвакуации людей.

Про пятого участника церемонии награждения, Виталия Зарубина, говорится, что он помог вывести многих из концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Они и еще несколько лиц, которых задержали по подозрению в пособничестве террористам, в настоящее время находятся в СИЗО.

Ранее исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест.