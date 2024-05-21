В Подмосковье посетитель магазина открыл стрельбу по продавцу

В Подмосковье конфликт между продавцом и покупателем закончился приездом медиков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Серпухове. По предварительной информации, между клиентом и кассиром произошла ссора, которая позже переросла в драку. В какой-то момент покупатель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в продавца.

В результате приехавшие на место медики доставили пострадавшего в больницу. Информация о характере травм отсутствует. Подозреваемого с оружием задержали.

На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия. По результатам сотрудники ведомства примут решение о дальнейших действиях.

До этого в Новосибирске мужчину задержали за нападение на его бывшую девушку и ее коллегу. По версии полиции, россиянин с пневматическим оружием и муляжом гранаты подошел к дому, где молодой человек высадил из своей машины экс-возлюбленную и открыл стрельбу по обоим из ревности.

Ранее в Новосибирске мужчина, обстрелявший дверь соседа, стал фигурантом дела.