Стала известна дата пика половодья в Ханты-Мансийском автономном округе

Пик половодья в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прогнозируется в июне. Об этом предупредил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Необходимо работать на опережение», — заявил он на заседании оперативного штаба.

По мнению представителя главы государства, уже сейчас нужно провести подомовой обход и оповещение местных жителей, рискующих попасть в зону подтопления. Он подчеркнул, что необходимо донести до граждан информацию о вариантах помощи в случае эвакуации, а также заранее подготовиться к эвакуационным работам, укреплению дамб и подготовке пунктов временного размещения.

«Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем», — констатировал Якушев.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Якутии объявили режим ЧС регионального уровня из-за паводка.