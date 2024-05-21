Саперы спасли детский сад в Ростове от взрыва

Группа разминирования извлекла снаряд из стены детского сада в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Группой разминирования извлечен снаряд без боевой части. Опасности нет, реагирование завершено», — сообщил Логвиненко.

До этого артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали.

В апреле в Краснодарском крае дети нашли в лесу три мины времен Великой Отечественной войны, боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Накануне сообщалось, что на Кубани кладоискатель подорвался на мине времен ВОВ. Инцидент произошел вблизи станицы Неберджаевской Краснодарского края.

Ранее житель Подмосковья нашел невзорвавшиеся боеприпасы в лесу.