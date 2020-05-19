Две ракеты от «Катюши» упали в квартал, где располагаются посольства в Багдаде

Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Катюша» упали в квартал, где располагаются иностранные дипмиссии и государственные ведомства в иракском Багдаде, сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

«Две ракеты «Катюша» упали непосредственно перед «зеленой зоной» <...> Одна из двух ракет попала в крышу одного из зданий в непосредственной близости от «зеленой зоны» без каких-либо повреждений», — сказал собеседник телеканала.

В результате атаки никто не пострадал. Власти страны в настоящее время устанавливают направление обстрела и причастных к нему.

«Зеленая зона» — район Багдада, где сконцентрированы зарубежные дипломатические учреждения и здания государственных органов власти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ирак вводит восьмидневный комендантский час из-за коронавируса

— Новый премьер Ирака пригласил Путина в Багдад