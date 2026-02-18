Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Волгограде грабитель вломился в чужой дом и избил спящую хозяйку

В Волгограде мужчина забил спящую женщину и получил 16 лет колонии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Волгоградский областной суд приговорил 24-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на спящую женщину. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2025 года. 24-летний обвиняемый вломился в дом и жестоко избил спящую 58-летнюю хозяйку. Спасти пострадавшую не удалось. После этого грабитель обыскал комнаты, забрал 46 тысяч рублей и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Башкирии мужчина пытался заколоть жену шампуром. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве мужчина ограбил ювелирный салон на 1,8 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!