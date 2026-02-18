В Волгограде грабитель вломился в чужой дом и избил спящую хозяйку

В Волгограде мужчина забил спящую женщину и получил 16 лет колонии

Волгоградский областной суд приговорил 24-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на спящую женщину. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2025 года. 24-летний обвиняемый вломился в дом и жестоко избил спящую 58-летнюю хозяйку. Спасти пострадавшую не удалось. После этого грабитель обыскал комнаты, забрал 46 тысяч рублей и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

