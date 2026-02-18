В медучреждениях Подмосковья могут появиться вытрезвители

В Подмосковье на базе медучреждений могут появиться вытрезвители

Депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть законопроект, наделяющий медорганизации выполнять функции вытрезвителя. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по здравоохранению Андрей Голубев.

«Законопроект создает правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сказал он.

Голубев отметил, что в перечень организаций, оказывающих соответствующие услуги, будет указан в постановлении правительства региона.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах. Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Ранее сообщалось, что пожилые люди оказались более пьющими, чем молодежь.